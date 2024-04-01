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Ипотеку для молодых семей предложили сделать беспроцентной

Молодым семьям предложили давать беспроцентные займы на покупку жилья. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась первый заместитель думского комитета по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

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