PNAS: Коронавирус и локдаун «состарили» мозги девушек-подростков на 4 года

Исследования ученых Вашингтонского университета, опубликованные в журнале PNAS, показывают, что последствия пандемии COVID-19 и локдауна привели к значительным изменениям в структуре мозга девушек-подростков, эквивалентным старению на 4 года.
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