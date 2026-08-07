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Экс-тренер «Ромы» и «Амкала» Буробин – новый тренер-аналитик БАТЭ

Экс-тренер «Ромы» Дмитрий Буробин стал новым тренером-аналитиком БАТЭ. Ранее Буробин работал помощником Виталия Миллера в «Амкале», а затем занял пост главного тренера в «Роме».

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