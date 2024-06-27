Жительнице Амурской области, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков, грозит пожизненное лишение свободы

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении сбытчицы синтетических наркотиков из Благовещенска, возбужденного по результатам оперативно-розыскной деятельности наркополицейских.
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