Дети сбежали в Россию с экскурсии в Финляндии

Во время экскурсии у пограничной реки Коккола в Финляндии школьники пересекли границу с Россией. Финские пограничники засекли посторонних в пограничной зоне в районе Симпеле, сообщает газета Ilta-Sanomat.
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