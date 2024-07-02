Политолог объяснил визит Орбана в Киев началом председательства Венгрии в ЕС

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил в беседе с RT, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Киев связан с началом председательства страны в ЕС.
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