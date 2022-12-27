Наш автопром становится всё более зависим от Китая

Китайских автомобилей на дорогах России становится все больше и больше, и в 2023 году китайцы будут продавать свои автомобили не только под собственными брендами, но и под отечественными брендами, среди них конечно Москвич, Эволют, ну и Лада.
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