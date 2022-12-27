Автоверсты

11 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Отмазались. Считается. Но ни кому от этого не холодно, не жарко. Все равно, кому тачка нужна, будет с тачкой. Пусть з...Русским не продав...
  • Globo
    Мелкие рыбки попались, крупные хищники в мутной воде скрылись.В ходе расследова...
  • Алексей Васильев
    Двигатель ЗМЗ 520 это атмосферный V8, причем нехилое семейство движков.  Не такой уж и древний, производился до 2021г...В России снова за...

Наш автопром становится всё более зависим от Китая

Наш автопром становится всё более зависим от Китая

﻿﻿Китайских автомобилей на дорогах России становится все больше и больше, и в 2023 году китайцы будут продавать свои автомобили не только под собственными брендами, но и под отечественными брендами, среди них конечно Москвич, Эволют, ну и Лада.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх