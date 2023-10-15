Громкие звуки в Севастополе объяснили

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города, что громкие звуки в районе Северного мола связаны с проходящими там тренировками сил противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, сообщил в своем Telegram-канале.
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