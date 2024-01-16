Медсестра с позывным «Ангел» из Новосибирска спасает раненых на передовой СВО

О работе с разным контингентом бойцов, среди которых есть и бывшие заключенные, о бытовых условиях в военных госпиталях на передовой, о дронах «Баба Яга», страхе и адреналине Надежда рассказала в интервью корреспонденту VN.
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