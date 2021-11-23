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Кишечную палочку превратили в фабрику чернил для 3D-печати

Кишечную палочку превратили в фабрику чернил для 3D-печати

Duraj-Thatte et al. / Nature Communications, 2021 Американские технологи создали биологические чернила для 3D-печати, все компоненты для которых синтезирует кишечная палочка.

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