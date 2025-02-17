В России заговорили о возвращении иностранных компаний

Kokoc Group: В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний Российская платформа для развития бизнеса Kokoc Group предположила, что в 2025 году на отечественный рынок могут вернуться до 350 иностранных компаний, покинувших страну после февраля 2022 года.