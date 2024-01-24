В работе мессенджеров произошёл массовый сбой

Жалобы поступили из Москвы, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и других регионах. Замминистра цифрового развития Якутии Андрей Суслов заявил местному изданию, что проблемы могут быть связаны с «профилактическими работами» со стороны Роскомнадзора.