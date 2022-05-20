На передньому плані Майкл Сассманн виходить із будівлі Федерального суду у Вашингтоні. Ключовий свідок дав свідчення проти юриста кампанії Гілларі Клінтон Представник ФБР, якому юрист Майкл Сассманн передав дані про можливі зв'язки між російським банком і компанією Дональда Трампа, заявив, що йому не було відомо про те, що Суссман працював на кампанію Клінтон Головний […] Сообщение Ключовий свідок дав свідчення проти юриста кампанії Гілларі Клінтон появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.