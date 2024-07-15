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Дмитрий Денисов: "Поручил управлению ЖКХ взбодрить управляющие компании"

Дмитрий Денисов: "Поручил управлению ЖКХ взбодрить управляющие компании"

Прогулки по городу Городского Головы Дмитрия Денисова продолжаются. На этот раз он заметил неубранные придомовые территории у домов номер 38 и 40 по улице Фридриха Энгельса, а также к домов номер 92 и номер 92 корпус 2 по улице Дзержинского.

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