Дмитрий Денисов: "Поручил управлению ЖКХ взбодрить управляющие компании"

Прогулки по городу Городского Головы Дмитрия Денисова продолжаются. На этот раз он заметил неубранные придомовые территории у домов номер 38 и 40 по улице Фридриха Энгельса, а также к домов номер 92 и номер 92 корпус 2 по улице Дзержинского.