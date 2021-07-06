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Прогуляемся в советский Гастроном? Что там можно было застать всегда

Прогуляемся в советский Гастроном? Что там можно было застать всегда

Я не из тех кто отрицает наличие дефицита в СССР. При всей моей любви к самой лучшей стране (для меня) — он был, увы.

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Pawel Polistchuk
А ещё в продаже постоянно была икра, чёрная зернистая и красная. В таких же эмалированных ванночках, как и селёдка. Цену, правда, не помню, мне тогда было лет 10-12 (это был конец 60-х начало 70-х годов. Жил я в Донецке.

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