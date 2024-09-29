Меркурис: военные 72-й бригады ВСУ в Угледаре проходят через ад

Британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube заявил, что солдаты 72-й бригады Вооруженных сил Украины, окруженные в Угледаре, подвергаются сильному давлению со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.
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