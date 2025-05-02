США не будет выступать посредником в переговорах России и Украины

Госдепартамент США заявил об отказе Вашингтона в посредничестве между Киевом и Москвой.Тэмми Брюс, возглавляющая пресс-службу госдепартамента Соединённых Штатов, выступила с заявлением о том, что Белый дом больше не собирается быть посредником в улаживании российско-украинского конфликта.
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