МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 089 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Место генерала армии Суровикина - главкома СВО - на прямую подчиненного Верховному главнокомандующему!👍👈⚔️👍Генерал Армагеддо...
  • Татьяна Кибишева
    Хуснуллину нужно поклониться до земли за его действия. Неужели наш президент настолько ослеп и оглох, что не видит и ...Мигранты штурмуют...
  • Дмитрий Гурин
    Подумайте, почему Путин объявил СВО именно два года назад а не раньше? Почему не помог предотвратить переворот в февр...На Западе вчитали...

Генерал Армагеддон возвращается перед наступлением: Суровикин будет замминистра?

Генерал Армагеддон возвращается перед наступлением: Суровикин будет замминистра?

Сегодня 292K прочитали По инсайдерским телеграм-каналам прошла плохая весть для Киева и его западных сюзеренов — перед своей инаугурацией Владимир Путин решил сделать им сюрприз, которому не обрадуются: вернуть на фронт генерала армии Сергея Владимировича Суровикина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Если наш Верховный хочет быть Генералиссимусом, то генерал армии Суровикин должен возглавить ВС РФ!🤠👈👍⚔️👍
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх