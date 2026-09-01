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Царьград

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Индекс Московской биржи снизился на 0,16% на открытии торгов

Индекс Московской биржи снизился на 0,16% на открытии торгов

На Московской бирже индекс IMOEX2 на открытии утренней сессии упал на 0,16%, достигнув 2 175,44 пункта.

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