«Главная задача – работа с молодежью»: в Татарстане обсудили профилактику терроризма

В Казанском Кремле под руководством руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдуса Гараева прошло заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Татарстане.
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