Посол России в Оттаве: Трамп хочет не развалить НАТО, а укрепить альянс

Президент США Дональд Трамп намерен не развалить НАТО, а укрепить альянс. С таким мнением в интервью ТАСС выступил посол России в Оттаве Олег Степанов, отметив, что американский лидер планирует заставить Канаду и европейцев больше тратить на свою безопасность.
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