Здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Психология

Здоровые отношения между мужчиной и женщиной — это коммуникация двух самодостаточных личностей противоположного пола, основанная на взаимности и уважении друг к другу, имеющая совершенно прозрачные и заранее обговоренные цели, а также включающая в себя ответственность за ранее взятые обязательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии