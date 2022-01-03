Здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Психология

Здоровые отношения между мужчиной и женщиной — это коммуникация двух самодостаточных личностей противоположного пола, основанная на взаимности и уважении друг к другу, имеющая совершенно прозрачные и заранее обговоренные цели, а также включающая в себя ответственность за ранее взятые обязательства.