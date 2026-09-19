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Татар-информ

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МВД: Мошенники через рекламу в играх на телефоне выманивают личные данные

МВД: Мошенники через рекламу в играх на телефоне выманивают личные данные

Мошенники могут выманивать личные данные через рекламу в мобильных играх. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

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