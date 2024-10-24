Что означает указание США Украине рассчитывать на её собственные «стратегические» вооружения

Игорь Кузнецов Не совсем точное сравнение - "женщине по приглашению" практически всегда платят, бывают исключения. Я здесь - обошлись с режимом укронацистов как с одноразовым средством (типа туалетной бумаги или с другим, подобным). 😉

Игорь Кузнецов Ощутимый урон для нас будет при массированном ударе дальнобойных крылатых ракет. Но ... есть ли у Украины столько носителей - это раз. Во-вторых, без участия опереторов (техников) стран НАТО его невозможно выполнить, а об этом США (прежде всего) предупредили приняв изменения в Концепцию применения ЯО. Полагаю до них дошло.