Михаил Токмаков 21 октября в Киев прибыл с необъявленным визитом министр обороны США Остин, и, помимо «секретности», этот визит с самого начала был характерен выраженной «бессмысленностью».
Что означает указание США Украине рассчитывать на её собственные «стратегические» вооружения
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Не совсем точное сравнение - "женщине по приглашению" практически всегда платят, бывают исключения. Я здесь - обошлись с режимом укронацистов как с одноразовым средством (типа туалетной бумаги или с другим, подобным). 😉
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5 час.
Игорь Кузнецов
Ощутимый урон для нас будет при массированном ударе дальнобойных крылатых ракет. Но ... есть ли у Украины столько носителей - это раз. Во-вторых, без участия опереторов (техников) стран НАТО его невозможно выполнить, а об этом США (прежде всего) предупредили приняв изменения в Концепцию применения ЯО. Полагаю до них дошло.
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5 час.
СК
Сергей Ковалев
пора ноги уносить, но как? - непонятно. вот и ездят всякие, почву щупают, ищут выход. а его нет в цугцванге. мона только самоубиться. именно это и происходит.
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3 час.
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