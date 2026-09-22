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В Москве 22 сентября: что взять с собой на улицу?

Москвичам и жителям Подмосковья 22 сентября стоит быть готовыми к переменчивой погоде. По данным Гидрометцентра, в столице ожидаются облака с прояснениями, а в некоторых районах возможны кратковременные дожди и даже грозы.

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