В Москве 22 сентября: что взять с собой на улицу?

Москвичам и жителям Подмосковья 22 сентября стоит быть готовыми к переменчивой погоде. По данным Гидрометцентра, в столице ожидаются облака с прояснениями, а в некоторых районах возможны кратковременные дожди и даже грозы.
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