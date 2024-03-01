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Позитив для оптимистов

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"Страшные русские шпионы повсюду"

"Страшные русские шпионы повсюду"

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОТРЯД-ПРИЗРАК ВЫНОСИТ ПРИГОВОР УКРАИНЕ: ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ ВЫШЛО ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ Издание The New York Times рассказало о прямом участии ЦРУ в подготовке и работе загадочного "подразделения 2245" в составе ГУР МО Украины.

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