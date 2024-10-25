🔴 В Ялту приехали китайские предприниматели на I Международный экономический форум На ЮБК проходит I Международный экономический форум «Новый Шёлковый путь».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔴 В Ялту приехали китайские предприниматели на I Международный экономический форум На ЮБК проходит I Международный экономический форум «Новый Шёлковый путь».