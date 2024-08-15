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Политика как она есть

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Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику ведения боевых действий в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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