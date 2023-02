В Сеть утекли геймплейные кадры Dragon Age: Dreadwolf, инсайдеры рассказывают детали отменённой игры по Titanfall, CrossfireX закроют в середине мая, Game Informer делиться свежими подробностями о ремейке Resident Evil 4, ПК-версию The Last of Us Part I отложили на несколько недель, Тима Шейфера включат в зал славы Академии интерактивных искусств и наук, .