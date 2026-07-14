Компании стали осторожнее расширять штаты сотрудников

Российские компании стали реже расширять штат и внимательнее отбирать новых сотрудников. Как сообщают «Вести», период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается.
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