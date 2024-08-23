Русские уверенно идут на Север, прорыв обороны ВСУ у Купянска шокирует и пугает Киев Юлия СоколоваНаправив значительные силы в Курскую область, киевский режим ослабил несколько других стратегически важных направлений.
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