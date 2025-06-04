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Царьград

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Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды

Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды

Когда будет нанесён решающий удар Артёма Жоги по либеральной "Семье". Расследование Никиты Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды - ждать пришлось долго.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Автор, - И ??? Бегство ОДНОЙ (!!!) сивой кобылы в израиль и есть результат &quot;решающего удара&quot; по очагу ненависти к России???? Серьёзно ? Если бы Жога был направлен полпредом для борьбы с пьянь-центром и уральским гнездом либерализма, это здание давно поменяло бы не только персонал, но и виды деятельности. А так - стоит себе и воняет. Причем, Жога не отказался быть членом попечительского совета этого &quot;заведения&quot;. Так что поменялось ? Или у полпреда полномочий мало ?                                                                                                  Мне одному думается, что уровень аналитики &quot;Царьграда&quot; опустился до уровня какого-нибудь непонятного &quot;рыбаря&quot; ?
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