Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды

ВП

Валерий Путря

Автор, - И ??? Бегство ОДНОЙ (!!!) сивой кобылы в израиль и есть результат "решающего удара" по очагу ненависти к России???? Серьёзно ? Если бы Жога был направлен полпредом для борьбы с пьянь-центром и уральским гнездом либерализма, это здание давно поменяло бы не только персонал, но и виды деятельности. А так - стоит себе и воняет. Причем, Жога не отказался быть членом попечительского совета этого "заведения". Так что поменялось ? Или у полпреда полномочий мало ? Мне одному думается, что уровень аналитики "Царьграда" опустился до уровня какого-нибудь непонятного "рыбаря" ?