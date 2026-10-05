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Аргументы недели

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Мусорный фронт: как региональные мусорные операторы теряют деньги, статус и право вывозить отходы

Мусорный фронт: как региональные мусорные операторы теряют деньги, статус и право вывозить отходы

Лето и ранняя осень 2026 года в очередной раз обнажили то, о чём в отрасли говорили шёпотом, а кругом — в открытую: мусорная реформа буксует.

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