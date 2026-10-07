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Новости Липецка

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В Липецке почти половина звонков на 112 оказались справочными

В Липецке почти половина звонков на 112 оказались справочными

Из 8,6 тысячи звонков в службу 112 Липецка за сентябрь 2026 года 39% были справочными запросами. Это замедляет реагирование на реальные чрезвычайные ситуации.

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