МО РФ: российские войска поразили объекты ВСУ в порту Черноморск

Российская армия атаковала военные цели в Черноморске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. "В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения", — сказали в ведомстве.
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