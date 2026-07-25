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Газета.ру

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МО РФ: российские войска поразили объекты ВСУ в порту Черноморск

МО РФ: российские войска поразили объекты ВСУ в порту Черноморск

Российская армия атаковала военные цели в Черноморске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. "В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения", — сказали в ведомстве.

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