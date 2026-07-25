МО РФ: российские войска поразили объекты ВСУ в порту Черноморск

Российская армия атаковала военные цели в Черноморске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. "В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения", — сказали в ведомстве.