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Астана вводит блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек

Астана вводит блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек

  Правящая казахстанская элита всё больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в ЕС, Великобританию и США и получая инвестиции для добывающего сектора, так и риторически, очерняя советское прошлое и отказываясь от дальнейшей поддержки России.

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Комментарии
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Александр Хироников
Давно необходимо границу перекрыть. Пусть ездят по визам. Русских у них гнобят, а мы только пальчиком грозим: &quot;Ща. Примем ответные меры&quot; Блокирните переводы казахов из России этим же самым банкам  Или введите комиссию такую, что рванут в родной Казахстан долбить руководство. Почему забыта фраза: &quot;Кто к нам с мечом придет - тот от меча и погибнет!&quot; Санкции и эти запреты тот же самый меч - только финансовый. Ударьте по финансам. Слабо? А, ну да. Набиуллина с Силуановым (читай внедренные агенты ФРС США) не допущают. Так и будем воевать нормально, а дома сидеть в сортире и ждать когда зарубежную туалетную. бумагу дать соизволят.
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22 час.
Алексей Сафронов
Зачем же показывать пальцем в сторону якобы прозападного Токаева, если всё высшее руководство России именно такое?
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19 час.
АС
Алексей Сафронов
Вы шутите на счёт Наебулиной или не в курсе что эту наебулину в очередной раз Путин поставил на кормление ЦБ РФ?
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19 час.

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