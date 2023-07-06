Астана вводит блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек

Александр Хироников

Давно необходимо границу перекрыть. Пусть ездят по визам. Русских у них гнобят, а мы только пальчиком грозим: "Ща. Примем ответные меры" Блокирните переводы казахов из России этим же самым банкам Или введите комиссию такую, что рванут в родной Казахстан долбить руководство. Почему забыта фраза: "Кто к нам с мечом придет - тот от меча и погибнет!" Санкции и эти запреты тот же самый меч - только финансовый. Ударьте по финансам. Слабо? А, ну да. Набиуллина с Силуановым (читай внедренные агенты ФРС США) не допущают. Так и будем воевать нормально, а дома сидеть в сортире и ждать когда зарубежную туалетную. бумагу дать соизволят.