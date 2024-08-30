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Русская весна

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Международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года

Международные резервы России достигли максимума с февраля 2022 года

Международные резервы РФ с 16 по 23 августа увеличились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и достигли 614,5 миллиарда долларов — максимума с конца февраля 2022 года, следует из материалов Банка России.

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