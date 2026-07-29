«Сам предложил СБУ следить за замом Моторолы»: челнинца посадили за госизмену

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле жителя Набережных Челнов Сергея Вишнякова, который по собственной инициативе пошел на подготовку убийства заместителя легендарного командира «Спарты», а также передавал данные о татарстанских предприятиях для ударов ВСУ.