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Самое высокое здание в мире подсветили в цвета флага России

Объединенные Арабские Эмираты выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в "Крокус Сити Холле" и провели символичную акцию.

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Комментарии
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Сергей Храмов
После теракта в Крокусе спецоперация перешла в реальную войну с фашисткой бандерощиной. Сечас идет изготовление планирующих бомб на 3т и надо начинать изготовление планирующих бом на 6 т. Ни одного аэпорта не должно существовать на территории Украины. Все переходы Украины на запад должны быть под постоянном ракетном обстреле. РВСНЮ
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14 час.
СХ
Сергей Храмов
После теракта в Крокусе спецоперация перешла в реальную войну с фашисткой бандерощиной. Сечас идет изготовление планирующих бомб на 3т и надо начинать изготовление планирующих бом на 6 т. Ни одного аэпорта не должно существовать на территории Украины. Все переходы Украины на запад должны быть под постоянном ракетном обстреле. РВСН.
Ответить
14 час.

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