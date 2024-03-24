Объединенные Арабские Эмираты выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в "Крокус Сити Холле" и провели символичную акцию.
Самое высокое здание в мире подсветили в цвета флага России
Комментарии
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Сергей Храмов
После теракта в Крокусе спецоперация перешла в реальную войну с фашисткой бандерощиной. Сечас идет изготовление планирующих бомб на 3т и надо начинать изготовление планирующих бом на 6 т. Ни одного аэпорта не должно существовать на территории Украины. Все переходы Украины на запад должны быть под постоянном ракетном обстреле. РВСНЮ
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14 час.
СХ
Сергей Храмов
После теракта в Крокусе спецоперация перешла в реальную войну с фашисткой бандерощиной. Сечас идет изготовление планирующих бомб на 3т и надо начинать изготовление планирующих бом на 6 т. Ни одного аэпорта не должно существовать на территории Украины. Все переходы Украины на запад должны быть под постоянном ракетном обстреле. РВСН.
Ответить
14 час.
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