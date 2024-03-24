Самое высокое здание в мире подсветили в цвета флага России

Сергей Храмов

После теракта в Крокусе спецоперация перешла в реальную войну с фашисткой бандерощиной. Сечас идет изготовление планирующих бомб на 3т и надо начинать изготовление планирующих бом на 6 т. Ни одного аэпорта не должно существовать на территории Украины. Все переходы Украины на запад должны быть под постоянном ракетном обстреле. РВСНЮ