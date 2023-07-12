Джадд Трамп и Джо Перри сыграют на неделе победителей в Лестере

Джадд Трамп и Джо Перри возглавили 2 и 18 Группы соответственно и вышли во второй этап рейтингового турнира Championship League 2023, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST) Все Новости Championship League 2023 Турнирные таблицы, результаты Championship League 2023 (рейтинговый) Видео Championship League 2023 Расписание трансляций Championship League 2023 (рейтинговый) Джадд Трамп и Джо Перри продемонстрировали сильную форму, возглавив свои Группы рейтингового турнира Championship League по снукеру на Morningside Arena в Лестере 2 Группа турнира Championship League 2023 Трамп выиграл два фрейма в заключительном матче дня, завершив вничью со счетом 2-2 поединок против Сюй Сы.