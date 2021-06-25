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В Киселёвске подвели итоги городской спартакиады

В Киселёвске подвели итоги городской спартакиады

Лето – время спорта на открытых площадках. А городская спартакиада Киселёвска – еще и экзамен: кто и как провел зиму? Группа компаний ТАЛТЭК, в числе сдающих ежегодно.

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