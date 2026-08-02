Август устроит небесное шоу: от «звездного дождя» до парада планет

Август 2026 года подарит любителям астрономии сразу несколько ярких небесных явлений. Жители Земли смогут увидеть максимальное удаление Меркурия от Солнца, парад шести планет, пик метеорного потока Персеиды, а также солнечное и лунное затмения в ряде регионов России.
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