Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов

Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании приняли выпускные квалификационные работы у студентов направления подготовки «Химическая технология» Рязанского государственного радиотехнического университет и у выпускников специальности «Переработка нефти и газа», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» Рязанского колледжа электроники.
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