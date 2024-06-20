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Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов

Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании приняли выпускные квалификационные работы у студентов направления подготовки «Химическая технология» Рязанского государственного радиотехнического университет и у выпускников специальности «Переработка нефти и газа», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» Рязанского колледжа электроники.

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