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Закон, порядок, государство

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Член Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции провели мероприятия в рамках акции «Нет ненависти и вражде»

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области кандидат экономических наук, доцент, руководитель Новосибирской региональной общественной организации «Узбекско-русский национально-культурный центр» Гулнора Джурабаева совместно с сотрудниками отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по г.

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