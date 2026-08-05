«Санкции против баллистики»: Зеленский требует от ЕС защитить Киев После российского удара по Киеву минувшей ночью в городе насчитали 17 погибших и 44 раненых.
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«Санкции против баллистики»: Зеленский требует от ЕС защитить Киев После российского удара по Киеву минувшей ночью в городе насчитали 17 погибших и 44 раненых.
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