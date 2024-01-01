«Такой Петросянчик!» Подросший сын юмориста стал полной копией отца

Татьяна Брухунова, наконец, показала лицо наследника. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с сыном Социальные сети78-летний Евгений Петросян и 34-летняя Татьяна Брухунова воспитывают трехлетнего сына Вагана.
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