СК РФ опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

При взрыве один человек погиб, еще пятеро пострадали.фото: t.me/skmoscowgsuГлава столичного управления Следственного комитета Андрей Стрижов выехал на место взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, сообщает 3 февраля пресс-служба ведомства.