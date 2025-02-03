СК РФ опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

При взрыве один человек погиб, еще пятеро пострадали.фото: t.me/skmoscowgsuГлава столичного управления Следственного комитета Андрей Стрижов выехал на место взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, сообщает 3 февраля пресс-служба ведомства.
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