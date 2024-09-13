Раскрыты изменения в предпочтениях россиян на отдых в бархатный сезон

Аналитики «Яндекс Путешествия» сравнили спрос на бронирование авиабилетов, а также отелей и апартаментов в сентября-октябре 2023 и 2024 годов и назвали страны, интерес россиян к которым увеличился больше всего.
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