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Подросток погиб от удара током на ростовской железнодорожной станции

Подросток погиб от удара током на ростовской железнодорожной станции

Смертельный удар током мальчик получил, когда взобрался на вагон грузового поезда.В субботу, 29 июня, на станции Темерник погиб 14-летний мальчик – его ударило током.

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