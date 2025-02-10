Небензя назвал одно условие для подписания мирного соглашения с Киевом

Любые мирные соглашения с Киевом должно подписать законное руководство Украины. Об этом заявил постоянные представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.
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